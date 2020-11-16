Alanya Gülevşen Cami'nde tarih yeniden ayağa kaldırılıyor - Son Dakika

Alanya Gülevşen Cami'nde tarih yeniden ayağa kaldırılıyor

16.11.2020 12:30
Alanya Gülevşen Cami'nde tarih yeniden ayağa kaldırılıyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın en önemli tarihi yapılarından biri olan Gülevşen Cami'nin restorasyon çalışmalarına devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın en önemli tarihi yapılarından biri olan Gülevşen Cami'nin restorasyon çalışmalarına devam ediyor. Binanın duvarlarının aslına uygun inşa edildiği çalışmalar kapsamında, 2021 yılına kadar ana bina ve şadırvan işinin tamamlanması planlanıyor.

14. Yüzyılda Karamanoğlu Beyliği tarafından inşa edilen Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'ndeki tarihi Gülevşen Camii'ni gün yüzüne çıkarmak için Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile aslına uygun hazırlanan proje kapsamında çalışmalar yapılıyor. Projenin Anıtlar Kurulu'ndan geçmesinin ardından düğmeye basan Antalya Büyükşehir Belediyesi tarihi caminin restorasyonuna hızla devam ediyor.

Taş duvarlar yapılıyor

Çalışmalarla, çevre kazıları ile zamana yenik düşerek yıkılan ve toprak altında kalan taşlar ortaya çıkarıldı. Çökmek üzere olan bazı duvarlar yıkılarak, duvar taşları tek tek ayıklandı. Duvarlar bu taşlar da kullanılarak, aslına uygun olarak tekrar inşa ediliyor. Sağlam duvarlarda ise taşlar arasındaki derzler yenilenip, temizleniyor. Bu arada mihrap arkasında yer alan destekleyici duvarın da inşası devam ediyor. Bir taraftan binanın taş duvarları aslına uygun olarak yenilenirken, binanın toprak ile kaplı olan zemininde de kazı çalışması başladı. Titizlikle yapılan çalışmada toprak çıkarılarak binanın tabanına inilecek.

Aslına uygun restore edilecek

Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yürütülen proje kapsamında tarihi cami yeniden Alanya'ya kazandırılacak. Mülkiyeti hazineye ait olan ve bedelsiz olarak Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisi yapılan alanda süren çalışmalar kapsamında, büyük bölümü tahrip olan, yalnızca dış duvarları ile ayakta kalan mevcut yapı, aslına uygun olarak restore edilecek. Proje kapsamında şadırvan ve abdest alma yerleri, cami avlusu ve diğer donatılar da yapılacak. - ANTALYA

Alanya Gülevşen Cami'nde tarih yeniden ayağa kaldırılıyor
Alanya Gülevşen Cami'nde tarih yeniden ayağa kaldırılıyor
Alanya Gülevşen Cami'nde tarih yeniden ayağa kaldırılıyor
Alanya Gülevşen Cami'nde tarih yeniden ayağa kaldırılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Antalya Valiliği, Alanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alanya Gülevşen Cami'nde tarih yeniden ayağa kaldırılıyor - Son Dakika


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