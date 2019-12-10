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Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü Öner, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
6 saat önce
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:42 Kaynak: AA
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Öner, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisindeki kareleri oyladı.
Öner, haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", sporda Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Prof. Dr. Öner, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını dile getirerek, "Sonuçta daha anlamlı ve daha duygusal resimleri seçmeye çalıştım. AA'yı bu etkinliğinden dolayı kutluyorum." dedi.
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