Alanya HEP'te Korona virüs önlemi - Son Dakika

Dünya genelinde ortaya çıkan yeni tip Korona virüs (Covid-19) tehdidine karşı, Alanya HEP Üniversitesinde dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı. Öğrencilere uyarıda bulunan Rektör Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, "Yaşlı ve kronik hastalardan uzak durmalı, kişisel eşyaların sağlıklı kullanımına dikkat etmeliler. Bol sıvı tüketmeli, beslenme ve uyku düzenlerine dikkat etmeliler. Öğrencilerimiz özellikle bağışıklığı güçlendiren yiyecekleri tercih etsinler" dedi.



Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı tehdit eden salgın hastalığın kalabalık ortamlarda daha fazla yayıldığını, bu yüzden yetkilerden gelen uyarılara uyulması gerektiğini söyledi. Öner, "Salgının baş gösterdiği ilk günden bu yana Yüksek Öğretim Kurulu ile sürekli irtibat halindeyiz. Covid-19 hastalığına yakalanma ve bulaşmasını önlemek için üniversitemiz içerisinde gerekli tedbirler alındı" dedi.



Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınının, gerekli önlemler alınmadığı durumlarda hayati tehlikeye neden olabildiğine dikkat çeken Rektör Öner, öğrencilere de çağrıda bulundu. Öner, "Üniversitelerin tedbir amaçlı tatil edilmesi konusunda bütün öğrencilerimizin dikkat etmesi gerekmektedir. Öğrencilerimiz kalabalık yerlerden uzak durmalı ve el hijyeni konusunda yapılan uyarılara mutlaka uymalı. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren öğrencilerimiz varsa tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınmalılar. Yaşlı ve kronik hastalardan uzak durmalı, kişisel eşyaların sağlıklı kullanımına dikkat etmeliler. Bol sıvı tüketmeli, beslenme ve uyku düzenlerine dikkat etmeliler. Öğrencilerimiz özellikle bağışıklığı güçlendiren yiyecekleri tercih etsinler" şeklinde konuştu.



Uzaktan eğitim ile ilgili de üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemizde 'Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezimiz' gerekli altyapımız ve en önemlisi de bu alanda eğitimli ve deneyimli öğretim üyelerimiz mevcuttur. Süreç öncesinde de bu imkanlarımızı kullanmaktaydık. Yüksek Öğretim Kurulunun kararları doğrultusunda üniversitemizde teorik derslerin bir kısmının uzaktan eğitimle yürütülmesi hususunda çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimiz kısa bir süre sonra bilgilendirileceklerdir" ifadeleri kullanıldı. - ANTALYA