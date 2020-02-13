Alanya Hep'ten Romanya çıkarması - Son Dakika
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Alanya Hep'ten Romanya çıkarması

6 saat önce

Alanya HEP Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin oluşturduğu heyet, Eğitim ve Deneyim başlıklı Erasmus+ Projesi kapsamında Romanya'ya gitti.

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Alanya HEP Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin oluşturduğu heyet, Eğitim ve Deneyim başlıklı Erasmus+ Projesi kapsamında Romanya'ya gitti.


Education and Experince - Eğitim ve Deneyim" başlıklı Erasmus+ Projesi (2018-3-PL01-KA205-061203) kapsamında, 09 - 12 Şubat 2020 tarihleri arasında, Romanya'da Titu Maiorescu Üniversitesinde proje toplantısı gerçekleştirildi. Institute of the Memorial of Kresowy Heritage koordinatörlüğünde yürütülen projede, Titu Maiorescu Üniversitesi ile Alanya HEP Üniversitesi proje ortağı olarak yer alıyor.


Alanya HEP Üniversitesi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Murat Ertan Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Tülay GÖRÜ Doğan, Uluslararası İlişikler Ofisi sorumlusu Öğr. Gör. Anna Maria Bielecka'nın katılımıyla gerçekleştirilen proje toplantısında, Titu Maiorescu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Smaranda Angheni, Rektör Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Prof. Dr. Ioana Manea, Üniversite Kalite Sorumlusu Doç. Dr. Ioana Duca ve proje koordinatörleri ile proje toplantıları gerçekleştirildi.


Proje kapsamında, Titu Maiorescu Üniversitesi öğrencilerinin de katılımıyla Microsoft sponsorluğunda "Siber Güvenlik ve eÖğrenme Platformları" konulu seminer verildi. Tüm gün süren seminerde, öğrenciler proje ortaklarıyla görüş ve deneyimlerini paylaştılar. 22 - 29 Şubat 2020 tarihleri arasında Alanya HEP Üniversitesinde gerçekleştirilecek Proje Değerlendirme Toplantısı ile bir yıl süren söz konusu proje tamamlanmış olacak. - ANTALYA

Erasmus, Romanya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:08 Kaynak: İHA
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