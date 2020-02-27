Alanya HEP Üniversitesi öğrencilerinden örnek davranış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alanya HEP Üniversitesi öğrencilerinden örnek davranış - Son Dakika

Alanya HEP Üniversitesi öğrencilerinden örnek davranış

6 saat önce

Alanya HEP Üniversitesi Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu (SASST) öğrencileri soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadılar.

Alanya HEP Üniversitesi öğrencilerinden örnek davranış, System.String[]

Alanya HEP Üniversitesi Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu (SASST) öğrencileri soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadılar.


Üniversite bünyesinde öğrencilerin hayata bakışını ve vizyonunu değiştirmek ve geliştirmek, okul içindeki sosyal sorumluluk kültürüne katkıda bulunmak ve sosyal farkındalık sağlamak amacıyla 2015 yılından beri öğrenciler ve Alanya halkından oluşan 100'den fazla üyesiyle aktif faaliyet gösteren Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu (SASST), gerçekleştirilen etkinliklerden elde ettiği gelirler ve Alanya HEP Üniversitesi'nin katkılarıyla yerel ve ulusal çapta yardım faaliyetlerinde bulunuyor, düzenlediği projelerle toplumsal sorunları herkesin gözünde daha görünür kılmayı hedefliyor.


Her dönem olduğu gibi bu dönem de oldukça hassas bir gündem olan sokak hayvanlarına dikkat çekmek isteyen öğrenciler, Alanya'da bulunan çeşitli veteriner klinikleri tarafından sağlanan mamaları hem Alanya şehir merkezinde, hem de ulaşımın zor olduğu bölgelerde dağıtıldı.Sokaktaki dostlarımızın mutluluğuyla oldukça mutlu olan topluluk öğrencileri, "Sokaktaki sadık dostlarımızı çok seviyoruz. Onların da canlı olduğunu, en iyi şartlarda beslenme ve barınma hakları var. Bizler öncelikli olarak beslenmeye yönelik çalışmalarda bulunduk. İlerleyen zamanlarda barınmaya yönelik çalışmalarda da bulunacağız. Bu konuda herkesten gelecek destekleri de bekliyoruz" dediler. - ANTALYA

Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arkadaşlarının yanından "Tuvalete gidiyorum" diye ayrılan genç kız, kayalıklardan düşerek öldü
Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması yapıldı Yaşlı adam cinsel organı, boğazı ve bileklerindeki kesiklerle ölü bulundu "Savaş suçu işliyorsunuz" diyen Almanya, Rusya ve Esed rejimine ateşkes çağrısı yaptı

Son Dakika Haberleri
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 21:02:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanya HEP Üniversitesi öğrencilerinden örnek davranış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]