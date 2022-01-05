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Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

05.01.2022 14:08

Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, depremin ilçede şiddetli hissedildiğini söyledi.

Araştırma yaptıklarını bildiren Ürkmezer, "Ben de depremle uyandım. Ekiplerimiz araştırma yapıyor, şu ana kadar ulaşan olumsuz bir durum yok." dedi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından "Geçmiş olsun Antalya. Alanya açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." paylaşımında bulunuldu.

Belediye hoparlöründen "sakin olun" anonsu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede can ve mal kaybının olmadığını kaydetti.

Depremin ardından tüm birimlerle irtibat kurarak bilgi aldıklarını aktaran Yücel, "Kısa süreli panik yaşayan halkımıza belediye hoparlöründen sakin olmalarını, paniğe gerek olmadığını duyurduk. Kışın açık olan otellerimizde kalan yabancı misafirlerimizin durumları hakkında da turizm derneklerinden bilgi aldık. Yabancı misafirlerimiz için de olumsuzluk yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

"Korkuyla uyandık"

Vatandaşlardan Mahir Yıldız gürültüyle uyandıklarını belirterek, "Gardıroplar, avizeler sallanıyordu. Korkuyla uyandık. Panikle çocuğumun odasına koştum. Gürültü oldu. O sırada herkesin evinin ışığı yandı. Sanırım herkes depreme uyandı." diye konuştu.

Asım İnan ise deprem sırasında kapı ve pencerelerin zorlanır gibi olduğunu anlattı.

Depremin kısa sürdüğünü dile getiren İnan, "Deprem biraz daha şiddetli olsaydı, yıkım olurdu. Sonra sabah ezanı okundu. Allah'a dua ettik. Yapacak bir şey yok." dedi.

Selim Erdoğan da deprem sırasında uyanık olduğunu ve bir anda sarsılmaya başladığını ve deprem olduğunu anlayınca dışarı çıktığını söyledi.

Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

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Akdeniz, Antalya, Alanya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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