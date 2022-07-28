Antalya'da kendilerini "istihbaratçı" olarak tanıtan 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da kendilerini "istihbaratçı" olarak tanıtan 5 kişi yakalandı

28.07.2022 17:17
Antalya'da kendilerini "istihbaratçı" olarak tanıtan 5 kişi yakalandı

Alanya ilçesinde jandarmaya kendilerini istihbarat görevlisi olarak tanıtan 5 kişi gözaltına alındı.

Alanya ilçesinde jandarmaya kendilerini istihbarat görevlisi olarak tanıtan 5 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Interpol tarafından arandığını öğrendikleri Estonya uyruklu H.R'den (49) menfaat elde etmek için Kargıcak Mahallesi'ndeki evine, kendilerini istihbarat görevlisi olarak tanıtan C.T. (43), T.A. (54), İ.Y. (58), Ş.T. (51) ve avukat olduğu öğrenilen M.D.Ç. (32) gitti.

H.R'nin evde olmadığını eşi O.R'den öğrenen şüpheliler, daha sonra gittikleri Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığında, istihbarat görevlisi oldukları ve ellerinde bir savcının isminin kullanıldığı arama kararıyla, H.R. ve eşi O.R. isimli şahısların Kargıcak Mahallesi'nde bulunan evlerinde arama yapılmasını ve şahısların tutuklamaya yönelik gözaltına alınmasını talep etti.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, beyan edilen arama kararı ve bu kişiler üzerindeki istihbarat görevlisi olduğuna dair kimlik belgelerinin sahte olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından resmi belgede sahtecilik ve kamu görevini usulsüz üstlenmekten gözaltına alınan zanlılar, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık soruşturmanın derinleştirilmesi için ek süre isterken, gözaltı süresi 1 gün uzatılan şüphelilerin yarın tekrar adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan Estonya uyruklu H.R'nin Interpol tarafından mavi bültenle arandığı tespit edildi.

Jandarma tarafından işlemleri tamamlanan kişi, Antalya Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kendilerini 'istihbaratçı' olarak tanıtan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da kendilerini "istihbaratçı" olarak tanıtan 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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