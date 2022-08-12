Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

12.08.2022 18:35
Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Alanya ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Alanya ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce Okurcalar Mahallesindeki bir markette kaçak elektronik sigara satıldığı bilgisi üzerine markette arama yapıldı.

İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı aramada, yasak kaçak elektronik sigara ve 22 elektronik sigara dolumunda kullanılan likit ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli Y.Y. gözaltına alındı.

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Alanya'da kaçak elektronik sigara ele geçirildi Alanya'da kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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