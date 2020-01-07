Alanya ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde etkili sağanak nedeniyle bazı iş yeri ve evleri su bastı.

Şiddetli yağış nedeniyle Demirtaş ve Yeşilöz mahallelerindeki bazı derelerin taştı.

Demirtaş Mahallesi'ndeki bazı cadde ve sokaklar taşkın nedeniyle trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri su tahliyesi çalışmalarına başladı. Yeşilöz Mahalles'indeki bir vatandaş, derenin taşması sonucu mahsur kaldığı yerden kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Yağış nedeniyle Demirtaş ve Yeşilöz mahallelerinde bazı iş yeri ve evler sular altında kaldı.