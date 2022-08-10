Antalya'da tefecilik suçlamasıyla 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da tefecilik suçlamasıyla 1 kişi yakalandı

10.08.2022 20:20
Antalya'da tefecilik suçlamasıyla 1 kişi yakalandı

Alanya ilçesinde yüksek faizle borçlandırdıkları kişileri baskı altına aldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alanya ilçesinde yüksek faizle borçlandırdıkları kişileri baskı altına aldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Grup Amirliği ekipleri, vatandaşları yüksek faizlerle borçlandırıp tehdit yoluyla baskı altına alarak mağdur ettiği iddia edilen E.Ö'yü ikametinde yakaladı.

Şüphelinin ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 3 şarjör, 153 fişek, 25 kişi hakkında düzenlenmiş senet ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da tefecilik suçlamasıyla 1 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da tefecilik suçlamasıyla 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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