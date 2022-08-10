Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Grup Amirliği ekipleri, vatandaşları yüksek faizlerle borçlandırıp tehdit yoluyla baskı altına alarak mağdur ettiği iddia edilen E.Ö'yü ikametinde yakaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Antalya'da tefecilik suçlamasıyla 1 kişi yakalandı - Son Dakika

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