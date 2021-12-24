Alanya Kalesi'nde mahsur kalan Kırgız turistleri itfaiye kurtardı - Son Dakika

Alanya Kalesi'nde mahsur kalan Kırgız turistleri itfaiye kurtardı

ANTALYA Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Alanya Kalesi Adam Atacağı mevkiinde sarp kayalıklarda mahsur kalan iki Kırgız turisti kurtardı.

Kırgızistan uyruklu Şımırbayev Rahmetulla ve Şımırbayev Kubanıçbekiki adlı turistler tatil için geldikleri Alanya'da macera için çıktıkları kalenin sarp kayalıklarında mahsur kaldı. Alanya Kalesi'nin Adam Atacağı mevkiindeki kayalıklara tırmanan ancak daha sonra bulundukları yerden çıkamayan turistlerin kurtarılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Alanya Grup Amirliği'ne bir vatandaş ihbarda bulundu. İki turisti bulundukları yerden kurtarmak için 4 kişilik özel bir ekip oluşturuldu. Gecenin geç saatlerine kadar çalışan itfaiye ekipleri sarp kayalıklar içinden iki turisti güvenli bir şekilde çıkardı. Soğuktan etkilenen iki turist tedbir amaçlı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.