Alanya Kalesi'nden düşen kadın öldü - Son Dakika

Antalya'da, Alanya Kalesi'nden düşen genç kadın hayatını kaybetti.
Hisariçi Mahallesi Bademlik mevkisindeki kaleye arkadaşlarıyla giden Berna Yaman'ın (19), dengesini kaybederek buradan düştüğü öne sürüldü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekibi, Yaman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan ceset, Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Yaman'ın yanındaki iki kişi, emniyete götürüldü.