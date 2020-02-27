Alanya Kalesi'nden düşen kadın öldü - Son Dakika
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Alanya Kalesi'nden düşen kadın öldü

6 saat önce

Antalya'da, Alanya Kalesi'nden düşen genç kadın hayatını kaybetti.

Alanya Kalesi'nden düşen kadın öldü, System.String[]

Antalya'da, Alanya Kalesi'nden düşen genç kadın hayatını kaybetti.

Hisariçi Mahallesi Bademlik mevkisindeki kaleye arkadaşlarıyla giden Berna Yaman'ın (19), dengesini kaybederek buradan düştüğü öne sürüldü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekibi, Yaman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan ceset, Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Yaman'ın yanındaki iki kişi, emniyete götürüldü.

İtfaiye, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:32 Kaynak: AA
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