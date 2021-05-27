ALANYA KALESİ YAMACINDAKİ ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kale yamacındaki ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine yaklaşmadan vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Çarşı Mahallesi'nde Alanya Kalesi yamacındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangını fark edenler durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekipleri ve Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 2 itfaiye aracı, arazöz ve çok sayıda personel yangına müdahale etti. Yerleşim yerlerine yakın yerdeki yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da kovalar ve bahçe hortumlarıyla yardım etti.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yaklaşık 1 dönümlük alan zarar görürken, yangının yerleşim yerlerine yakın yerde çıkması korkuttu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.