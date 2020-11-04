Alanya Kestelspor: 3-1

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Veli Karakaya(xxx), Hüseyin Kıvanç Durmaz(xxx), Melih Kurtuluş (xxx)

ADANA DEMİRSPOR: Emre (xx)(Dk.73 Vedat ?)- Semih(xx), Anıl (xxx), Okan(xxx), Mehmet (xx),Traore (x)(Dk.35 Kosecki(xxx), Alaattin (xxx), Sedat (xx)(Dk.58 İzzet(?), Emircan (xx), Yunus (xx) Dk.58 Samed(xx), Lanzafame (xx)(Dk.73 Emrecan(?)ALANYA KESTELSPOR: İsmail (xx)- Berkay (xx), Mert (xx), Alper (xx), Efe (xxx), Murat (xx), Kürşat (xx),(Dk.66 Yunus (?), Buluthan (xx)(Dk.89 Ufuk(?), Ali Berke (xx)(Dk.73 Okan(?), Güner (xx)(Dk.66 Ali(?), Talha (xx)GOLLER: Alaattin, Anıl, Okan (ADANA DEMİRSPOR),Efe (ALANYA KESTELSPOR)SARI KARTLAR: Hasan, Murat (ALANYA KESTELSPOR),Emre, Mehmet (ADANA DEMİRSPOR)Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde Adana Demirspor , sahasında konuk ettiği Alanya Kestelspor'u 3-1 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.19'uncu dakikada Alanya Kestelspor'un ceza sahasında yaşanan karambolde Lanzafame'nin pasıyla buluşan Alaattin'in kontrollü vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-041'inci dakikada serbest vuruş kazanan Adana Demirspor, Yunus'un ceza sahasına gönderdiği top Anıl'ın kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-049'uncu dakikada Adana Demirspor'da Sedat'ın vuruşuyla savunmadan seken topla buluşan Okan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-056'ncı dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Adana Demirsporlu Kosecki kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda top kaleci İsmail'e çarparak dışarı çıktı.

80'inci dakikada Adana Demirspor'un ceza sahasında karambolde kalan topu alan Efe'nin vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde sahasında konuk ettiği Alanya Kestelspor'u Alaattin, Anıl ve Okan'ın golleriyle 3-1 yenen Adana Demirspor bir üst tura yükseldi.

- Adana