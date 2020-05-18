Alanya kırsalda bakım onarım devam ediyor - Son Dakika

Büyükşehir ekipleri, Alanya'nın kırsal mahallelerinde bakım onarım ve tadilat çalışmalarına devam ediyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimine bağlı ekipler, Alanya'nın farklı mahallelerinde mezarlık, cami bahçelerinde parke onarım, duvar ve çeşme çalışmaları gerçekleştiriyor. Beyreli Mahallesi mezarlığında duvar yapım ve yürüyüş yollarındaki parkelerde bakım ve onarım çalışması yapıyor. Akdam Mahallesi Çobanoğlu camii bahçesindeki parkelerde bakım ve onarım işini tamamladı. Ayrıca Yasırali Mahallesi mezarlığına da vatandaşların kullanımı için çeşme yaptı. Çalışmalar, program dahilinde diğer mahallelerde de devam edecek. - ANTALYA