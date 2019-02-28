Son Dakika Haberleri: Alanya Köprübaşı Yolu Açıldı

Alanya Köprübaşı Yolu Açıldı

2 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesi'nde heyelandan kapanan Köprübaşı yolu trafiğe açıldı.

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Antalya'nın Alanya ilçesi'nde heyelandan kapanan Köprübaşı yolu trafiğe açıldı.

Alanya Belediyesi, altyapı, yol, kaldırım, asfalt ve istinat duvarı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Hacımehmetli ve Bademağacı Mahallesinin ortak kullandığı Köprübaşı Yaylasında heyelandan dolayı kapanan yol açılarak, kışlakçı vatandaşların mağduriyeti giderildi. Sapadere Mahallesi'nde ise engelli vatandaşın evinin yolu betonlandı.

Fen İşleri ekipleri, merkez mahallelerde altyapı, kaldırım ve asfalt, kırsalda ise yol onarım ve altyapı çalışmasına devam ediyor. Bektaş Mahallesinde menfez, Dere, Karamanlar, Kargıcak, Demirtaş ve Sapaderede yol düzenleme çalışması yapılırken, Hıdırilyas ve Yasirali arasında yol açma çalışması sürüyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:59 Kaynak: İHA

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