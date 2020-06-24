Alanya limanında orkinos kirliliği iddiası - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, orkinos avlayan balıkçılar her sene olduğu gibi bu yıl da geldi. Açıkta avladıkları orkinosları, koydukları özel kafeslerle Alanya kıyısına getiren balıkçıların görüntü ve çevre kirliliği yarattığı iddiaları gündeme gelirken, Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Başkanı (ALÇED) Şerefnur Kayhan, ortada çevre kirliliği yaratacak bir durum olmadığını söyledi.
Her yıl mayıs ve haziran aylarında Alanya İskelesi açıklarına gelerek demirleyen balıkçılar, açık denizde orkinos avına çıkıyor. Ticari anlamda büyük önem taşıyan orkinos (ton balığı) avcılığında kotalar ilgili kurumlar tarafından sıkı şekilde takip ediliyor. Orkinos avı için tekneleri ile Alanya'ya gelen balıkçılar, mayıs ve haziran döneminde avcılık faaliyeti sonrası, 1 Temmuz itibariyle izinleri bittiği için ayrılıyor.
Bu uygulamanın çevre kirliliği anlamında bir tehdit oluşturmadığını aktaran Şerefnur Kayhan, yalnızca balıklara atılan yemlerin sahilde geçici bir kirlilik oluşturduğunu, ancak uzun süre kalmadıkları için sorun yaratmadığını vurguladı. Kayhan, "Sahile yakın yerde olmalarının birinci nedeni, burada toplanan balıkların giderken çok ağır taşınması. Yani hızla hareket edilmemesi, açık denizlere kadar bu teknelerle yavaş yavaş tabiri caizse tıngır mıngır götürülmesinden dolayı balıkların zarar görmemesi. O yüzden açık denizlerden öte kıyıları tercih ederler. İkincisi de orada çalışan insanların şehirlerin irtibatının olmasından dolayı yapılan bir şeydir. Sadece kullanılan yemler doğrultusunda, ki çok uzun süre kalmadıkları için denizlerimizde geçici olarak kirlenme görünür, bu da yüzeysel olarak kirlenmedir. Temizlendikten sonra eski haline dönebilir. Onun için geçici olarak yapılan bu işten dolayı biz bunları iyi niyetle karşılıyoruz" diye konuştu.