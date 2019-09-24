Son Dakika Haberleri: Alanya merkezli uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Alanya merkezli uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

9 dakika önce

ANTALYA'da Alanya ilçesi merkezli olarak Kumluca ilçesi ile İstanbul'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 19 kişi, gözaltına alındı.

Alanya merkezli uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı, System.String[]

ANTALYA'da Alanya ilçesi merkezli olarak Kumluca ilçesi ile İstanbul'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 19 kişi, gözaltına alındı. Operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Alanya merkezli Antalya, İstanbul ve Kumluca'daki şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.G., M.D., O.L., R.K., S.G.G., U.G., M.A., Y.D., K.C.Y., N.D., C.O., T.Ş., Ç.O., K.T., U.A., A.K., A.G., E.D. ve Ç.O. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 37 gram esrar, 467 gram skunk adlı uyuşturucu madde, 451 uyuşturucu hap, 0,4 gram metamfetamin, 33 gram eroinle kırmızı ve yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu etkili haplar ele geçirildi.

Şüphelilerin, polis merkezindeki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

Alanya'da, aynı operasyon kapsamında, bir süre önce 35 kişi hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldığı ve 7 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Kumluca, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli işine geri döndü
Rusya'ya seyahatte e-vize dönemi 1 Ekim'den itibaren başlıyor! AB mahkemesi Starbucks'a kesilen 30 milyon euroluk cezayı iptal etti Talihsiz kadın, oturduğu apartmanın otoparkında cinsel saldırıya uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:10:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya merkezli uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]