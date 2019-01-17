Son Dakika Haberleri: Alanya Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Alanya Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

13 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli Adana ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alırken, 1 kilo 125 gram skunk, 86 esrar ve 502 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alanya Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli Adana ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alırken, 1 kilo 125 gram skunk, 86 esrar ve 502 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçları kapsamında Alanya merkezli Adana ve İstanbul'da önceden belirledikleri adreslere bu sabah şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 125 gram skunk, 86 esrar ve 502 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Ayrıca operasyon kapsamında 1 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:51 Kaynak: İHA

Adana, Alanya, 3. Sayfa
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