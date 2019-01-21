Alanya Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 9 Tutuklama
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli Adana ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesi merkezli Adana
ve İstanbul
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçları kapsamında Alanya merkezli Adana ve İstanbul'da önceden belirledikleri adreslere bu sabah şafak operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 125 gram skunk, 86 esrar ve 502 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen Şehmuz G, Mehmet S.A, İbrahim K, Kerim D, Mutlu D, Hakan F.G, Veysi Ş, Faik M. ve Nihat T, isimli 9 şüpheli 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca operasyon kapsamında 1 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:50 Kaynak: İHA
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