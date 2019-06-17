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Alanya merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyede

20 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli Manavgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alanya merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyede, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli Manavgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde bulunan çok sayıdaki daha önceden belirledikleri adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda H.I., M.Y., S.M., R.O., Y.E.S., R.D., D.S., V.S., V.K., Y.H., M.E., H,S. ve O.S isimli 13 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 2 kilo 653 gram esrar, 149 adet uyuşturucu hap, 351 gram metamfetamin, 3.36 gram eroin ve saksıya ekili vaziyette 3 kök Hint keneviri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin 10 zanlı bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Diğer yandan 13 şahıstan R.D., D.Ş. ve V.K. operasyon günü sevk edildiği adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:26 Kaynak: İHA
Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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