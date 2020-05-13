ALANYA Motosikletli, yola fırlayan köpeğe çarptı - Son Dakika

Motosikletli, yola fırlayan köpeğe çarptı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki motosikletli yola fırlayan köpeğe çarptı. Kazada hem motosiklet sürücüsü hem köpek yaralandı.

Kaza D-400 karayolu üzeri Alanya Adliyesi önünde meydana geldi. 07 UN 714 plakalı motosikletiyle Tosmur istikametinde ilerleyen belediye işçisi Hasan Türköz, bir anda yola fırlayan köpeğe duramayıp çarptı. Çarpma sonucu kontrolden çıkan motosiklet devrilirken sürücü Türköz yere düştü. Kazaya neden olan köpek yaralı vaziyette olay yerinden koşarak uzaklaşırken, yaralanan sürücüye ilk müdahale adliyede görevli bir polis memuru tarafından yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücü Hasan Türköz, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı Türköz'ün kolundan ve başından hafif yaralandığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.