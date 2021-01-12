Alanya Müzesinde medeniyetler tarihine yolculuk - Son Dakika

Alanya Müzesinde medeniyetler tarihine yolculuk

12.01.2021 11:03
Alanya Müzesinde medeniyetler tarihine yolculuk, System.String[]

Neolitik ve Helenistik dönemler ile Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlılara ait kültür varlıklarının sergilendiği Alanya Müzesi, ev sahipliği yaptığı eserlerle hem öğrenci hem de yabancılara Anadolu uygarlığı hakkında bilgi veriyor.

Neolitik ve Helenistik dönemler ile Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlılara ait kültür varlıklarının sergilendiği Alanya Müzesi, ev sahipliği yaptığı eserlerle hem öğrenci hem de yabancılara Anadolu uygarlığı hakkında bilgi veriyor.

Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Antalya'nın Alanya ilçesindeki müze, 1967'de Anadolu Medeniyetleri Müzesinden devreden Tunç Çağı, Urartu, Frig ve Lidya dönemlerine ait eserlerle açıldı.

Müzede, 2013'te kronolojik ve tematik sergilemeyle birçok yeni bölüm oluşturuldu.

Alanya kent kimliğinden de esinlenilen bölümlerde, gücün simgesi Herakles'in bronz heykeli ayrı salonda sergileniyor.

Titiz çalışmaların ardından ortaya çıkan eserler müzeye teslim ediliyor

Alanya Müzesi Müdürü Seher Türkmen, AA muhabirine, eserlerin korunması, sergilenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çok sayıda kültür varlığının bulunduğunu Gazipaşa, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinin Alanya Müze Müdürlüğünün sorumluluk alanında olduğuna değinen Türkmen, bunların tespit ve tescil çalışmalarının koruma kurulunca yapılmaya devam edildiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle geçen yıl Alanya Kalesi ve Syedra Antik Kenti'nde arkeolojik kazı çalışmalarının yapıldığını belirten Türkmen, Gazipaşa'daki Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti'nde ise Kovid-19 salgını nedeniyle kısa süreli restorasyon ve depo çalışması gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Arkeolojik kazılarda her verinin ve ortaya çıkan eserlerin hassas bilimsel bir süreçten geçtiğini anlatan Türkmen, titiz çalışmaların ardından ortaya çıkan eserlerin müzeye teslim edildiğini kaydetti.

Müzede bu eserlerin sergilendiğini belirten Türkmen, böylece Alanya ve ülkenin tanıtımına katkı sağladıklarını ifade etti.

Anadolu uygarlıkları hakkında bilgi sahibi olunuyor

Türkmen, Alanya Müzesine gelen ziyaretçilere ilk salonda kronolojik sergilemeyle Anadolu uygarlıklarına ait eserlerin anlatıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu eserler öğrencilerin eğitimine katkı sağlıyor. Yabancı ziyaretçiler de Anadolu uygarlıkları hakkında bilgi sahibi oluyor. Alanya Kalesi eserleri, gemi ve denizciliğe ait eserler ile bronz Herakles heykeli ayrı salonlarda sergileniyor. Mitoloji, ticaret, spor, sağlık, cam eserler ve takılar başlıkları altında düzenlenmiş vitrinlerde çok sayıda eser bulunuyor. Milattan önce 625 yılına ait bölgenin en eski tarihli yazılı belgesi Fenikece yazıt ve Alanya Kalesi kazılarında bulunan Sultan Alaeddin Keykubad'ın unvanlarının yazılı olduğu 8 kollu çini, Alaeddin Keykubad'ın portresinin yer aldığı bilinen kurşun mühür, çiniler ile küçük buluntular bu eserlerden sadece bazıları."

Bölgedeki antik dönem ölü gömme adetlerini ortaya koyan kül kutusundaki (ostotek) yanak yanağa kadın ve erkek figürünün "Sevgi Hep Vardı" sloganıyla sergilendiğini anlatan Türkmen, müze bahçesinde tarım köşesi, sütun başlıkları, İslami yazıt ve mezar taşlarının da sergilendiğini kaydetti.

Türkmen, kültür varlıkların korunması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini ifade etti.

Helenistik, Türkmen, Alanya, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Alanya Müzesinde medeniyetler tarihine yolculuk - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Savunma Sanayii ihalelerini sızdıran 6 kişi gözaltına alındı Dembele ayrılınca, Slimani Lyon'a imza atacak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 milyon lira teklif edilen 'dünyanın en saçma binası'nı yıkacak Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti
Monaco, Galatasaray'ın Onyekuru için kiralama teklifini reddetti Monaco, Galatasaray'ın Onyekuru için kiralama teklifini reddetti         
10:21
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında         
09:51
Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem         
09:39
Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı         
09:25
Polisin Polisin "Zehirli olabilir" diye uyardığı balıkları tutmaya devam eden vatandaşlar pes dedirtti         
09:15
Uzman isimden korkutan senaryo: Küresel ısınma nedeniyle böcekleri yemeye başlayabiliriz Uzman isimden korkutan senaryo: Küresel ısınma nedeniyle böcekleri yemeye başlayabiliriz         
08:51
WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor         
08:25
Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Aşı yapılacak vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Aşı yapılacak vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak         
08:05
Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı         
07:35
Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti         
07:27
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi         
00:17
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:41
Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi         
21:04
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 11:12:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanya Müzesinde medeniyetler tarihine yolculuk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei