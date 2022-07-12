Alanya'nın bunaltıcı sıcağından kaçanların ilk durağı buz gibi suyuyla Dim Çayı oldu - Son Dakika
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Alanya'nın bunaltıcı sıcağından kaçanların ilk durağı buz gibi suyuyla Dim Çayı oldu

12.07.2022 11:16

Alanya'nın bunaltıcı sıcağından kaçanların ilk durağı buz gibi suyuyla Dim Çayı oldu Toroslarda eriyen kar sularının oluşturduğu Dim Çayı ilgi odağı Antalya'nın Alanya ilçesinde eriyen kar sularının doldurduğu Dim Çayı, sıcaktan bunalan yerli ve yabancıların akınına uğruyor.

Alanya'nın bunaltıcı sıcağından kaçanların ilk durağı buz gibi suyuyla Dim Çayı oldu

Toroslarda eriyen kar sularının oluşturduğu Dim Çayı ilgi odağı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde eriyen kar sularının doldurduğu Dim Çayı, sıcaktan bunalan yerli ve yabancıların akınına uğruyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Dim Çayı yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor. Kent merkezinde aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar soluğu eriyen kar sularının aktığı Dim Çay'ında alıyor. Toroslarda eriyen kar suları Dim Vadisi boyunca ilerleyerek denize dökülüyor. Kentteki bunaltıcı havada denize girmek istemeyen vatandaşlar çay üzerine kurulu tesislere yöneliyor.

Dim Çayının serin suları nedeniyle denize gitmediklerini belirten Elif Altaç, "Kent merkezi çok sıcak olduğu için daha çok Dim Çayını tercih ediyoruz. Daha çok serin olduğu için iyi geliyor. En çok buraya geliyoruz. Deniz suyu tuzlu, bir de yoruyor. Çok ta sıcak olduğu için biraz suyu da yakıyor açıkçası o yüzden buranın suyu temiz olduğu için biz de burayı tercih ediyoruz. Sadece yerlilerde değil, yabancılarda çok fazla geliyor" dedi.

"Alanya'ya gelen arkadaşlarımı muhakkak buraya getiriyorum"

Alanya'ya ziyaretine gelen arkadaşları ve yakınlarını Dim çayına getirdiğini söyleyen Sıla Arıcı, "Dağlardan geldiği için su o kadar soğuk ki. Herkesin tercih edebileceği bir yer. Turist akınına o kadar çok meyilli bir yer. Benim yakınlarım, arkadaşlarım kimler gelirse gelsin ben her daim buraya getiriyorum. Çok serin, çok güzel, çok eğlenceli bir yer. Başka bir yere gitmiyorum. Eğleniyorum havuza girmesem bile Dim çayına giriyorum. O kadar güzel ki çay en azından insanın kendine getiriyor. Ben hangi arkadaşımı getirirsem burayı hiçbir zaman unutmuyor. Her şeyiyle güzel. Doğasıyla, yeşilliği ile çayıyla her şeyiyle mükemmel" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'nın bunaltıcı sıcağından kaçanların ilk durağı buz gibi suyuyla Dim Çayı oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'nın bunaltıcı sıcağından kaçanların ilk durağı buz gibi suyuyla Dim Çayı oldu - Son Dakika
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