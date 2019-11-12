Son Dakika Haberleri: "Alanya'nın Gözleri" fotoğraf yarışmasına son başvuru 30 Kasım
Son Dakika Güncel 'Alanya'nın Gözleri' fotoğraf yarışmasına son başvuru 30 Kasım - Son Dakika

"Alanya'nın Gözleri" fotoğraf yarışmasına son başvuru 30 Kasım

7 saat önce

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın sosyal medya tanıtım çalışmaları kapsamında başlattığı 17 bin 500TL toplam para ödüllü fotoğraf yarışması 'Alanya'nın Gözleri' için son başvuru tarihi 30 Kasım.

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın sosyal medya tanıtım çalışmaları kapsamında başlattığı 17 bin 500TL toplam para ödüllü fotoğraf yarışması 'Alanya'nın Gözleri' için son başvuru tarihi 30 Kasım.


Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın (ALTAV) hayata geçirdiği, Alanya Belediyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin (ALTİD) desteklediği, The Turkish Property Professionals (TTPP) ve Kırbıyık A.Ş.'nin sponsorluğunda yapılan Alanya'nın Gözleri (Eyes of Alanya) Uluslararası Alanya Fotoğraf Yarışması başvurularında sona yaklaşılıyor. Toplamda 17 bin 500 TL para ödülü verilecek olan yarışmanın son başvuru tarihi 30 Kasım 2019.


Uluslararası yarışma olduğu için ikamet önemli değil. Fotoğrafların son 1 yıl içinde Alanya'da çekilmiş olması gerekmektedir. 'Eyes of Alanya' sitesine üye girişi yapılarak en fazla 4 fotoğraf yüklenebilir. Üye olma ve katılım ücretsizdir. Profesyonel fotoğraf makineleri veya cep telefonları ile çekilen fotoğraflar kabul edilir. Editör seçimiyle web sitesi ve sosyal medya hesaplarında sergilemeye alınacak olan fotoğraflar en geç 24 saat içinde onaylanıyor. - ANTALYA

Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
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