'Alanya'nın gözleri' ödüllü fotoğraf yarışması

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) haftalık olağan toplantısı, ALTAV ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in katılımıyla yapıldı. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili'nin de yer aldığı toplantıda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020 yılı tanıtım planlaması ve tanıtımda yeni stratejiler görüşüldü.



Cep telefonuyla yarışmaya katıl



ALTAV'ın hayata geçirdiği, Alanya Belediyesi ve ALTİD'in desteklediği, Alanya'nın Gözleri (Eyes of Alanya) Uluslararası Alanya Fotoğraf Yarışması hakkında bilgi veren ve yarışmaya olan ilginin her geçen gün arttığını söyleyen Başkan Yücel, "Alanya'nın tanıtımını her platformda sürdürüyoruz. Bu anlamda sosyal medya üzerinden duyurduğumuz 'Alanya'nın Gözleri' fotoğraf yarışması büyük ilgiyle karşılandı. Şimdiden yerli ve yabancı 500'ün üzerinde başvuru var. Cep telefonuyla çekilen fotoğrafların da kabul edildiği eğlenceli bu yarışmada derece alacak olan ilk 3 katılımcıya toplamda 17 bin 500TL para ödülü verilecek. Yerli ve yabancı tüm vatandaşlarımızı bu yarışmaya davet ediyorum" dedi.



Yarışma hakkında bilgiler



Başvurular 30 Kasım 2019'da sona erecek. Uluslararası yarışma olduğu için ikametin önemli olmadığı yarışmada fotoğrafların son 1 yıl içinde Alanya'da çekilmiş olması şartı bulunuyor. 'Eyes of Alanya' sitesine üye girişi yapılarak en fazla 4 fotoğraf yüklenebilen yarışmaya katılımın ücretsiz olduğu bildirildi. - ANTALYA