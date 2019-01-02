Alanya'nın Kırsalında Kardan Ulaşıma Kapanan Yol Açıldı

Alanya'nın kırsalında kardan ulaşıma kapanan yol açıldıANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinin kırsalında etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Konya yolu açıldı.

Alanya'nın kırsalında kardan ulaşıma kapanan yol açıldı



ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinin kırsalında etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Konya yolu açıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu mahsur kalanlar da kurtarıldı.

Alanya'nın kırsalında yaklaşık 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, trafikte olanlar da zor anlar yaşandı. Alanya'nın merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde bulunan ve Alanya'yı Konya'ya bağlayan Kuşyuvası Çatak yolu kar yağışının etkisini artırması nedeniyle kapandı.

Yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye Karayolları ve Alanya Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Çok sayıda ekip ve iş makineleriyle yapılan yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yol, gece yarısı ulaşıma açıldı. Araçlarıyla yolda kalanlar da kurtarıldı. Alanya Belediyesi ekipleri ise bölgede gizli buzlanmaya karşı önlem alarak uyarıcı levhalar yerleştirdi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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