Son Dakika Haberleri: Alanya'nın Mahallelerinde Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Alanya'nın Mahallelerinde Yol Çalışmaları Devam Ediyor

1 saat önce

Alanya Belediyesi'nin yol çalışmaları kapsamında; Mahmutseydi Kuruçay mevkiinde yol çalışması tamamlanırken, Hıdırilyas ve Yasırali istikametinde imar yolu açma çalışması ise devam ediyor.

Alanya'nın Mahallelerinde Yol Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
Alanya Belediyesi'nin yol çalışmaları kapsamında; Mahmutseydi Kuruçay mevkiinde yol çalışması tamamlanırken, Hıdırilyas ve Yasırali istikametinde imar yolu açma çalışması ise devam ediyor.

Alanya Belediyesi'nin çalışmaları kapsamında Dinek Mahallesinde kaldırım, Gözüküçüklü, Bıçakçı ve Oba Mahallesinde yol açma ve betonlama, Okurcalar ve Yasirali'de imar yolu açma çalışması sürüyor.

Özellikle kırsal mahallelerde evlerinin yolu olmayan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların yol sorununu çözen Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, son olarak Bıçakçı Mahallesi'nde Kokarsu, Yerlice mevkiinde ve Oba Mahallesinde hasta ve engelli vatandaşların yolu betonla kaplanarak ulaşımları sağlandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:01 Kaynak: İHA

Kuruçay, Alanya Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Farklı Statüde Sigorta Primi Ödeyenler Aylığa Etkisi Olmayan Primleri İade Alabiliyor Son Dakika! "PKK'lıların Oyuna Talibiz" Diyen CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Yolsuzluk İddialarına Cevap Veren Mansur Yavaş: Anketleri Görünce İftira Attılar 2 Yaşındaki Çocuk, İçinde Bir Karış Su Bulunan Kovada Boğuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 12:29:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'nın Mahallelerinde Yol Çalışmaları Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]