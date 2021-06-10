Alanya'nın stoperi için karşı karşıya geldiler! Caulker, Beşiktaş ve F.Bahçe'yi karıştırdı

Steven Caulker paylaşılamıyor. Alanyaspor'da gösterdiği performansla kalitesini ispatlayan 29 yaşındaki stoper, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı savaşa tutuşturdu. Alanyaspor'la mukavelesi bitmesi, iki ezeli rakibin iştahını kabarttı. Caulker'a Fenerbahçe'nin 1.5 milyon euro seviyelerinde bir teklifi oldu. Beşiktaş'ın daha düşük bir rakam önerdiği ancak yan faktörlerin ağır bastığı belirtildi.

DEVLER LİGİ FIRSATI

Kariyerinde Liverpool, Tottenham gibi takımlar bulunan tecrübeli stoper, gelecek vadeden oyuncular arasında gösteriliyordu ancak sonrasında düşüşe geçti. Gençlik döneminde özel hayatı çalkantılı olan yetenekli futbolcunun yolu Alanya ile kesişmişti. Caulker, Devler Ligi'nde oynama fırsatı ve Sergen Yalçın'la çalışmanın rahatlığını düşünerek Beşiktaş'a sıcak baktı. Ancak Fenerbahçe'nin de daha cazip bir teklif götürebileceği belirtildi.