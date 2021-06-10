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Alanya'nın stoperi için karşı karşıya geldiler! Caulker, Beşiktaş ve F.Bahçe'yi karıştırdı - Son Dakika

Alanya'nın stoperi için karşı karşıya geldiler! Caulker, Beşiktaş ve F.Bahçe'yi karıştırdı

10.06.2021 11:23

Aytemiz Alanyaspor'da mukavelesi biten İngiliz stoperi Steven Caulker, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldı. Önde olan tarafın Beşiktaş olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin1.5 milyon euroluk teklifi karşısında, Şampiyonlar Ligi ve Sergen Yalçın faktörünün Caulker'ı etkilediği konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde bu konu netleşecek.

Steven Caulker paylaşılamıyor. Alanyaspor'da gösterdiği performansla kalitesini ispatlayan 29 yaşındaki stoper, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı savaşa tutuşturdu. Alanyaspor'la mukavelesi bitmesi, iki ezeli rakibin iştahını kabarttı. Caulker'a Fenerbahçe'nin 1.5 milyon euro seviyelerinde bir teklifi oldu. Beşiktaş'ın daha düşük bir rakam önerdiği ancak yan faktörlerin ağır bastığı belirtildi.

Sözleşmesi biten Alanya'nın stoperi Caulker için Beşiktaş ve F.Bahçe kavgaya tutuştu

DEVLER LİGİ FIRSATI

Kariyerinde Liverpool, Tottenham gibi takımlar bulunan tecrübeli stoper, gelecek vadeden oyuncular arasında gösteriliyordu ancak sonrasında düşüşe geçti. Gençlik döneminde özel hayatı çalkantılı olan yetenekli futbolcunun yolu Alanya ile kesişmişti. Caulker, Devler Ligi'nde oynama fırsatı ve Sergen Yalçın'la çalışmanın rahatlığını düşünerek Beşiktaş'a sıcak baktı. Ancak Fenerbahçe'nin de daha cazip bir teklif götürebileceği belirtildi.

Alanya'nın stoperi için karşı karşıya geldiler! Caulker, Beşiktaş ve F.Bahçe'yi karıştırdı

Aytemiz Alanyaspor, Steven Caulker, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanya'nın stoperi için karşı karşıya geldiler! Caulker, Beşiktaş ve F.Bahçe'yi karıştırdı - Son Dakika Spor


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