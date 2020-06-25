Alanya'nın yeni misafirleri Hoşgeldin Komşum Projesiyle gülüyor - Son Dakika

Alanya'nın yeni misafirleri Hoşgeldin Komşum Projesiyle gülüyor

Tüm kadroları ile sosyal belediyecilik anlayışını benimseyen Alanya Belediyesi'nin 28 Ocak 2020'de başlattığı "Hoş geldin Komşum" adlı örnek proje ile Alanya'ya yeni taşınan yerli yabancı 178 aileye ziyaret gerçekleştirildi.

Tüm kadroları ile sosyal belediyecilik anlayışını benimseyen Alanya Belediyesi'nin 28 Ocak 2020'de başlattığı "Hoş geldin Komşum" adlı örnek proje ile Alanya'ya yeni taşınan yerli yabancı 178 aileye ziyaret gerçekleştirildi.

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Alanya Belediyesi'nin şehre yeni taşınan vatandaşlar ile güçlü sosyal ve kültürel bağlar kurmak adına başlattığı sosyal projelerinden birisi olan ve kısa sürede takdir toplayan "Hoş geldin Komşum" projesi ile bugüne kadar 178 aileye ulaşıldı. 28 Ocak 2020'de başlayan proje ile şehre yeni taşınan vatandaşların yalnızlık hissini paylaşmak ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmek hedefleniyor.


Projenin başladığı günden bu yana yerli ve yabancı 178 aileye ulaşma başarısı gösterdiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Şehre yeni taşınan vatandaşlara belediyenin çalışmalarını anlatmak, ihtiyaç duyabilecekleri kurum ve hizmetler ile ilgili bilgiler vermek amacıyla başlattığımız Hoş geldin Komşum projesi bugün büyük bir başarı yakalamış durumda. COVID-19 (Yeni Tip Koronavirüs) salgını nedeniyle zaman zaman temas kurmakta zorlansak da vatandaşlarımızla temas sağlamaya gayret ediyoruz" dedi.


Ziyaret edilen ailelere içerisinde 2 adet fincan, Alanya Haritası, kahve paketi ve Alanya'daki önemli kamu kurum ve kuruluşlarının iletişim numaraları gibi çeşitli hediye ve bilgilendirme ürünlerinin bulunduğu "Hoş geldin Komşum" hediye paketleri de ulaştırılmaya devam ediyor. Başkan Yücel, "Vatandaşlarımızın gönlünde hoş bir seda bırakmak, taşınmak gibi meşakkatli bir sürecin ardından yanlarında olduğumuzu hissettirmek için başlattığımız bu proje ile gönül köprüleri kurmak istiyoruz" dedi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alanya'nın yeni misafirleri Hoşgeldin Komşum Projesiyle gülüyor - Son Dakika

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