Alanya'nın yeni prestij caddesinde asfalt çalışmasına başlandı - Son Dakika

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni prestij caddesinde asfalt serim çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sıcak asfalt çalışmalarını yerinde takip etti.

Yeni prestij caddesinde asfalt serim işlemi başlarken Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de alanda incelemelerde bulundu. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni prestij caddesinde hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Ekipler bir taraftan kesiyor bir taraftan seriyor

Caddede bir an önce çalışmaların bitirilmesi amacıyla sıkı çalışma içerisinde olan ekipler, alt yapısı tamamlanan yolun bir tarafında asfalt serimi yaparken diğer şeritte ise eskiyen asfaltın kesim işlemini sürdürüyor.

Sıcak asfalt etap etap serilecek

Alanya çevre yolu üzerinde bulunan Telekom Kavşağı ve Kadıpaşa Mahallesi'ndeki Stad Caddesi ile Sugözü Caddesi arasında oluşturulan yeni prestij caddesinde başlatılan asfalt çalışmalarının, etap etap mekanik sıkıştırma işlemi tamamlanan bölümlerde devam edeceği açıklandı.

Yücel: "Hedef halkımızın ulaşım konforunu arttırmak"

Asfalt çalışmalarının başlatıldığı Stad Caddesi'nde incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; "Ekiplerimiz yeni prestij caddemizde alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanan bölümlerde kaliteli sıcak asfalt serimine başladılar. Diğer bir ekibimiz asfalt hazırlığı kapsamında kırım ve mekanik sıkıştırma işlemini karşı şeritte sürdürüyor. Bu işlemlerin tamamlandığı bölümlerde asfalt serimi peyderpey devam edecek. Alanya'da halkımızın ulaşım konforunu arttırmak amacıyla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız olarak çalışmaya devam edeceğiz. Yenilenen caddelerimiz Alanya'mıza ve halkımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - ANTALYA