-Alanya'nın yüksek kesimlerini kar esir aldı, 11 araç 40 vatandaş mahsur kaldı - Son Dakika

- Alanya'nın yüksek kesimlerini kar esir aldı, 11 araç 40 vatandaş mahsur kaldı

ANTALYA Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken Alanya'nın bin 650 rakımlı Gökbel Yaylası'nda da kar esareti yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle 11 araçta mahsur kalan yaklaşık 40 vatandaşı güvenli alanlara taşıdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya'nın kuzeyindeki yerleşim yerleri ve yaylalarda bir taraftan karla mücadele ve tuzlama çalışmalarına devam ederken, diğer taraftan zor durumda kalan vatandaşların yardımına koşuyor.

"Güvenli yerlere taşındılar"

Kar yağışının yoğun olarak yaşandığı Alanya'nın Gökbel Yaylası'nda kar mücadelesi yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 11 araçta mahsur kalan yaklaşık 40 vatandaşı güvenli alanlara taşıdı. Önce iş makineleri vasıtasıyla yoldaki kar temizlendi, kepçe yardımıyla araçlar çekildi ve vatandaşlar belediye araçlarıyla taşınarak kurtarıldı.

"Buzlanmaya tuzlama heyelana duvar"

Taşatan Grup yolu üzerinde bulunan Hacıbeleni ve Erikçiler bölgesiyle Gökbel Yaylası yolunda meydana gelen buzlanmaya karşı da tuzlama çalışması yapıldı. Bu arada Kayabaşı grup yolunda ise aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanın olan noktada taş duvar çalışmasına başlandı.

"Akseki'de yoğun mesai"

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri de sert geçen kış mevsiminin getirdiği olumsuz şartlarla mücadele ediyor. Akseki'de aşırı yağış ve yükselen kar seviyesi nedeniyle Süleymaniye, Cevizli ve Kuyucak bölgelerinde 12 mahallede 4 gün boyunca devam eden bir elektrik kesintisi meydana geldi. ASAT ekipleri, yaşanan aksaklıkların vatandaşa yansımaması ve su hizmetinin kesintisiz olarak sürdürülmesi için mesai harcadı. ASAT ekipleri iş makineleri ile araziye çıkarak önce içme suyu depolarına ulaşımı sağlayan ve kar nedeniyle kapanan yolları açtı. Süleymaniye'de bulunan jeneratörlere yakıt takviyesi yapılarak bölgeye kesintisiz olarak su verilmesi sağlandı. Kuyucak ve Süleymaniye'de elektrik hatlarında kopan teller yardım alınarak tamir edildi.