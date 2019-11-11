Son Dakika Haberleri: Alanya Otogarı'ndaki aydınlatma sorunu çözüldü
Son Dakika Güncel Alanya Otogarı'ndaki aydınlatma sorunu çözüldü

Alanya Otogarı'ndaki aydınlatma sorunu çözüldü

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Otogar'ında alt yapı sorunları nedeniyle sık sık yaşanan aydınlatma sorununu kökten çözüyor.

Alanya Otogarı'ndaki aydınlatma sorunu çözüldü, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Otogar'ında alt yapı sorunları nedeniyle sık sık yaşanan aydınlatma sorununu kökten çözüyor. Alanya Otogarı'nın elektrik ve aydınlatma hatları yer altına alınıyor.


Alanya'nın diğer şehirlere açılan ilk kapısı olan ve yaz ayları başta olmak üzere yıl boyu yerli ve yabancı yüz binlerce kişiyi ağırlayan Alanya Otogarı'nda alt yapının eski olması nedeniyle sık sık yaşanan aydınlatma sorununa neşter vuruldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi tarafından başlatılan çalışmayla, Alanya Otogarı'nın elektrik ve aydınlatma hatları yer altına alınıyor. Kısa sürede tamamlanacak çalışmayla artık Alanya Otogarı'nda arıza ve alt yapı sorunları nedeniyle yaşanan aydınlatma sorunu da kökten çözülmüş olacak.


Alanya Otogar esnafı da çalışmalardan memnun. Yeni sistemle birlikte otogarda sorunların kısa sürede çözüldüğünü söyleyen esnaf, "Otogar yönetimi ile uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Eksiklerimiz bir bir gideriliyor. Otogar yönetimi ve bu hizmeti bize getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ediyoruz " dedi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir ve Antalya'da peş peşe korkutan depremler
İstanbul-Fatih ve Antalya'daki ölüm olayları nasıl tartışılmalı? Eşini öldürünce iğrenç detaylar ortaya çıktı! Baldızını öldürmüş, komşuna tecavüz etmiş Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 18:21:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya Otogarı'ndaki aydınlatma sorunu çözüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]