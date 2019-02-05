Son Dakika Haberleri: Alanya Payallarda Yol Sevinci

Alanya Payallarda Yol Sevinci

1 saat önce

Antalya'nın Alanya İlçesi Payallar Mahallesi'nde yol genişletme ve altyapı çalışmaları tamamlandı.

Alanya Payallarda Yol Sevinci, System.String[]
Antalya'nın Alanya İlçesi Payallar Mahallesi'nde yol genişletme ve altyapı çalışmaları tamamlandı.

Alanya'nın batısındaki Payallar Mahallesi'nde 25 metre genişliğindeki Sanayi Yolu'nda genişletme ve altyapı çalışmaları tamamlandı. Refüj çalışmaları devam eden yolda asfalt hazırlığı sürdürülüyor.

Payallar Mahallesi'nin kuzeyindeki mahallelerin sahil yoluna ulaşmaları için kullanacakları en kısa yol olma özelliğini taşıyan yol 2 bin 250 metre uzunluğunda. Çamuryol Caddesi'nde de 1 kilometrelik yol çalışması tamamlandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:28 Kaynak: İHA

Antalya, Payallar, Alanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaraylı Taraftarlardan Younes Belhanda'ya Büyük Tepki Ekmek Almaya Giderken Bir Tanıdığı Tarafından Kaçırılan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu, 6 Gün Sonra Bulundu

Büyük Tepki Toplamıştı! Mahkeme, Ormanlık Alanda Genç Kızı Öldüresiye Döven 6 Şüpheli İçin Kararını Verdi Belediye Bedava Bez Torba Dağıttı, Vatandaşlar Birbirini Ezdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:42:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya Payallarda Yol Sevinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]