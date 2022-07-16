Havanın 32, nemin yüzde 70, deniz suyu sıcaklığının da 27 derece ölçüldüğü ilçede, serinlemek isteyenler Damlataş, Kleopatra ve Keykubat sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Alanya plajlarında sıcak hava yoğunluğu - Son Dakika

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