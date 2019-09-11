Son Dakika Haberleri: Alanya plajlarındaki yoğunluk sürüyor
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Alanya plajlarındaki yoğunluk sürüyor

1 saat önce

Alanya plajlarındaki yoğunluk sürüyo Antalya'da sıcaktan bulanan yerli ve yabancı turistler denize akın ettiANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde eylül ayının ortalarına gelinmesine rağmen etkili olan sıcaktan bunalan turistler, plajları tıklım tıklım doldurdu.

Alanya plajlarındaki yoğunluk sürüyo

Antalya'da sıcaktan bulanan yerli ve yabancı turistler denize akın etti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde eylül ayının ortalarına gelinmesine rağmen etkili olan sıcaktan bunalan turistler, plajları tıklım tıklım doldurdu.

Hava sıcaklığının 31 derece, nem oranının yüzde 69, deniz su sıcaklığını ise 29.2 derece ölçüldüğü ilçede Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarına akın eden yerli ve yabancı tatilciler denize girerek serinledi. Güneşlenmeyi tercih edenler ise şezlongları doldurdu. Bazı tatilciler ise kendilerini kızgın kuma atarak güneşlenip kitap okurken, deniz kenarında uzanarak dalgalarla serinleyen turistlerden bazıları ise uykuya daldı. Deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar da plajda renkli görüntüler oluşturdu. Meteoroloji yetkilileri Alanya'da hava sıcaklığının etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini belirti.

"Alanya'ya gelinmesini tavsiye ederim"

Hollanda'dan Alanya'ya gelerek deniz keyfi yapan Hilmi Ünal, buradan vazgeçmediğini söyledi. Ünal," Yaklaşık 28 yıldır Hollanda da yaşıyorum. Bir Alanya aşığı olarak buradan ve buranın denizinden vazgeçemiyorum. Burası çok güzel bir yer ve yılın 4 mevsimi bu güzellikleri yaşayabiliyorsunuz. Kışın bile denize girebilecek hava sıcaklığına sahip. Buraya gelinmesini tavsiye ederim. Denizi, tarihi güzellikleri ve sahili görülmesi yaşanması gereken bil yer" dedi.

Alanya plajlarındaki yoğunluk sürüyor

Kleopatra, Antalya, Alanya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:23 Kaynak: İHA
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