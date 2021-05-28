Alanya polisi turistlere harita dağıttı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis, ilçeyi rahatça gezmeleri için tatile gelen turistlere İngilizce, Almanca, Rusça dillerinde hazırlanan kent haritası dağıttı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği tarafından ilçeyi rahat gezmek amaçlı başlattığı uygulamayla İngilizce, Almanca, Rusça dillerinde hazırlanan 40 bin Alanya haritası, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dağıtıldı. Uygulama kapsamında ilçedeki tarihi ve turistlerin yoğun bölgelerde harita dağıtan ekipler, turistlerden olumlu tepkiler aldı. Uygulamanın sezon sonuna kadar devam edeceğini aktaran polis, hazırlanan haritalarda turistlerin başlarına gelebilecek olumsuz olaylara karşı uyarıcı bilgilerin de yer aldığını belirtti. - ANTALYA