Antalya'nın Kemer ilçesinde 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı 'na bu sabah kar yağarken, kentin doğu ilçelerinden Alanya'da da denizde dev hortum oluştu. Konaklı Mahallesi açıklarında karaya yakın noktada oluşan dev hortum, korku ve paniğe neden oldu. Denizdeki hortum mahallenin birçok noktasından görüldü ve cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Tahtalı Dağı, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ALANYA SAHİLİNDE ÇIKAN DEV HORTUM KAMERADA - Son Dakika

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