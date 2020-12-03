Alanya sahilinde görüntülenen yunuslar görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında, sahilde gezen tatilcilere yunuslar görsel şölen sundu.

İncekum Mahallesi sahili açıklarında, gün batımı gezisine çıkan vatandaşlar, yunusların görsel şölenine tanıklık etti. O anlar, sahilde gezen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, yunusların zaman zaman deniz yüzeyine çıkmaları, suya dalıp çıkmaları ve vatandaşların konuşmaları yer alıyor.