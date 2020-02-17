Alanya Sanayi Sitesi'nin yağmur suyu sorunu çözülüyor - Son Dakika
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Alanya Sanayi Sitesi'nin yağmur suyu sorunu çözülüyor

7 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Sanayi Sitesi'nde yağışlar sonrası meydana gelen su baskınlarını önlemek için çalışma başlattı.

Alanya Sanayi Sitesi'nin yağmur suyu sorunu çözülüyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Sanayi Sitesi'nde yağışlar sonrası meydana gelen su baskınlarını önlemek için çalışma başlattı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya Sanayi Sitesi'ndeki su baskınlarının önüne geçmek için kolları sıvadı. Sanayi Sitesinin batı kısmında yağmur suyu hattının yetersiz olduğu bölgede çalışma yapılıyor. Yeni bağlantı hatlarının yapılmasını kapsayan çalışma ile bölgeye 1000 milimetrelik beton tahliye boruları yerleştiriyor. İş makineleri ile yoğun bir şekilde yürütülen çalışma önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Böylece su baskınlarının olduğu nokta yeni bağlantı hattına bağlanacak. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:39 Kaynak: İHA
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