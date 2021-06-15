Alanya Sapadere, ipekböcekçiliğinin merkezi olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi'ni ipekböcekçiliğinin merkezi yapacak. Daha önce dut fidanı desteği verilen mahallede şimdi de kullanılmayan eski okul binası ipekböcekçiliği eğitim merkezine dönüştürülecek.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Alanya Sapadere Mahallesi'ni ipekböcekçiliğinin merkezi yapmak için hazırladığı projeyi hayata geçiriyor. Sapadere Mahallesi sakinlerine iki yıl üst üste dut fidanı desteği veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu kez de mahallenin kullanılmayan eski okul binasını ipekböcekçiliği eğitim merkezine dönüştürecek. Yapılan protokolle Milli Eğitim Müdürlüğü'nden devralınan bina için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacak.

"Eski okul binasında inceleme"

Projeyle birlikte okul binasında eğitim salonu, el işi ve dokuma atölyeleri, sergi salonu, tıbbi ve aromatik bitki işlem odası, paketleme odası ve idari birimler yer alacak. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürü Naci Şentürk, ziraat mühendisleri, mahalle sakinleri, Sapadere Mahalle Muhtarı Hamit Baç ve Alanya Koza Kooperatifi Müdürü Mehmet Sönmez eski okul binasında incelemelerde bulundu.

"İpekböcekçiliği canlanacak"

İpekböcekçiliği Eğitim Merkezi hizmete girdiği zaman Sapadere halkı daha bilinçli birer üretici olacak. Yapılan ürünlerin pazarlanmasında da Antalya Büyükşehir Belediyesi destek verecek. Böylece hem unutulmaya yüz tutmuş ipekböcekçiliği canlandırılacak hem de mahalle sakinleri kalkınacak. - ANTALYA