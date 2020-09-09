Alanya sıcağında, köpeğiyle denizde serinledi - Son Dakika

KAVURUCU sıcakların etkili olduğu ve son yılların en sıcak eylül ayının yaşandığı günlerde, Antalya'nın Alanya ilçesinde, serinlemenin yolları aranıyor. Birçok tatilci ile bölgede yaşayanlar, plaj ve parklara giderken, sokak hayvanları da gölgede yattı. Plaja köpeğiyle gelen kişi ise denize beraber girdi, köpeğin sevimli halleri gülümsetti.

Alanya'da termometreler, gölgede 35 dereceyi gösterirken, yüzde 57 nem oranıyla hissedilen sıcaklık, 40 dereceyi buldu. Sıcaktan bunalan birçok yerli ve yabancı turist ise soluğu plajlarda ve gölgelik alanlarda aldı. Plajlarda denize giren birçok tatilcinin yanı sıra bazı kişiler de gölge alanlarda ve parklarda uzanıp, piknik yapmayı tercih etti. Sıcak havalardan etkilenen hayvanlar da gölgelerde yattı. Plaja köpeğiyle gelen kişi ise denize beraber girdi, köpeğin sevimli halleri, görenleri gülümsetti. İlçe halkı da son yılların en sıcak eylül ayında, Alanya'nın sıcağına alışık olmalarına rağmen evde duramadıklarını dile getirdi. Emekli olduktan sonra Alanya'ya yerleşen ve 11 yıldır burada yaşayan Ayhan Öcek (57), sıcak havalarda evde oturamadıklarını ama koronavirüs nedeniyle de çok fazla dışarı çıkmadıklarını belirtti. Komşularıyla oturdukları sitenin bahçesinde vakit geçirdiklerini belirten Öcek, "Bahçede komşularımızla mesafeli bir şekilde oturuyoruz. En fazla yarım saat, 1 saat oturup evlere çıkıyoruz. Duş alıp evde uzanıyoruz başka yapabileceğimiz bir şey yok. Denize gitmek istiyoruz ama denizden de korkuyoruz. Orada kimin hasta olup olmadığını, bize koronavirüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin olmadığımız için gitmiyoruz. Serinleyecek yer yok. Son yılların en sıcak eylül ayını perişan halde geçiriyoruz" dedi.