Alanya Sivas'ı 2 Golle Geçti

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sonra erdi.



MAÇAN DAKİKALAR



2. dakikada Cenk'in ara pasında topla buluşan Cisse arka direğe ortasında Fernandes'in kafa vuruşu direkten döndü. Ardından Efecan şutu üsten auta gitti. 23. dakikada sol kanattan Emre Kılınç'ın ortasını ön direkte Merih uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Rybalka'nın sert şutu üstten auta çıktı. 36. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Campos'u Ziya Erdal yere düşürünce hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Campos, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0 45+1. dakikada Campos'un pasında sağ korner noktasında topu kontrol eden Efecan rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi. Efecan beklemeden kaleye doğru pası tüm oyuncuları geçerek arka direkte Fernandes ile buluştu. Bu oyuncunun ise gelişine plase vuruşu ağlarla buluştu. 2-0 49. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Cenk Ahmet'in savunma arasına gönderdiği pas ile bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse'nin şutu üstten auta çıktı. 53. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Rybalka kaleye doğru sert şutunda Haydar'ı geçen top direkten döndü. 62. dakikada sağ kanattan arka direğe gönderilen ortayı Fernandes altı pas dışına indirdi ve Ozan Tufan'ın müsait pozisyonda ters ayağı ile yaptığı vuruşta top kaleci Tolgahan'da kaldı. 80. dakikada savunmadan aldığı pas ile ilerleyip rakibini de geçen Ozan Tufan, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve sert şutunu iki hamlede Tolgahan kurtardı. 90. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan Ozan Tufan'ın kullandığı köşe vuruşu sonrasında Merih'in sağ çaprazdan yaptığı ters ayağı ile gol vuruşunu Tolgahan çeldi. 90+4. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya Taha Yalçıner gol vuruşunu yaptı ve topu da ağlara gönderdi ancak arkadaşının pozisyonunun ofsayt olmasından dolayı gol geçersiz sayıldı.



KÜNYE



Stat: Bahçeşehir Okulları Hakemler: Mete Kalkavan x, Esat Sancaktar xx, Süleyman Özay xx, Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xxx, Merih Demiral xxx, Cenk Ahmet Alkılıç xxx, Fabrice N'Sakala xxx, Giorgos Tzavellas xx, Lucas Villafanez xxx (Ozan Tufan dk. 46 xx), Junior Fernandes xxxx (Taha Yalçıner dk. 77 x), Ceyhun Gülselam xxx, Djalma Campos xxx, Efecan Karaca xxxx, Papiss Cisse xxx (Josef Sural dk. 85 ?) Yedekler: Ufuk Ceylan, Steven Caulker, Barış Başdaş, Hasan Ayaroğlu Teknik Direktör: Sergen Yalçın Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar xxx, Ziya Erdal xxx, Douglas xxx, Mattias Bjarsmyr xxx, Paul Papp xx, Sergiy Rybalka xxx, Delvin Ndinga xx, Emre Kılınç xxx, Gabriel Torje xx (Fousseni Diabate dk. 64 ?), Hakan Arslan xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 90 ?), Muhammet Demir xx Yedekler: Sergio Rochet, Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş, Arouna Kone Teknik Direktör: Hakan Keleş Goller: Campos (dk. 36), Junior Fernandes (dk. 45+1) (Aytemiz Alanyaspor) Sarı kartlar: Hakan Arslan, Mattias Bjarsmyr, Muhammet Demir (Sivasspor)



(Erdal Anak/İHA)

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