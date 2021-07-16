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Alanya tek yürek oldu, meydanları doldurdu - Son Dakika

Alanya tek yürek oldu, meydanları doldurdu

16.07.2021 14:28
Alanya tek yürek oldu, meydanları doldurdu, System.String[]

Alanya, 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde şehit ve gazileri anmak için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Alanya, 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde şehit ve gazileri anmak için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Programda konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "15 Temmuz gecesi milletimiz diz çökmedi, Türkiye yenilmedi" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimine 'Dur' demek üzere meydanlara çıkan ve şehit olan vatandaşlar, darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde Alanya'da da çeşitli etkinliklerle "Türkiye Geçilmez" temasıyla anıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programları ilk olarak Alanya Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve protokol üyelerinin katılımıyla şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Akabinde ise şehit aileleri ziyaret edildi.

"Demokrasi yürüyüşü"

Anma etkinlikleri ise akşam saatlerinde 'Demokrasi Yürüyüşü' ile devam etti. Kaymakam Ürkmezer, Başkan Yücel, siyasi partilerin ilçe başkanları, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri, oda ve dernek başkanları ile vatandaşlar, Türk bayraklarıyla İskele Şelale Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

"Türkiye yenilmedi"

Darbe girişiminde bulunan hainlerin Türk milletinin kararlı duruşuyla başarısızlığa uğradığını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "15 Temmuz gecesi milletimiz diz çökmedi, Türkiye yenilmedi. 15 Temmuz, demokrasi mücadelesini destekleyen tüm vatandaşlarımızın, hukuk devletinin, hak ve özgürlüklerin zaferidir. O gece, aziz milletimiz ülkemizin geleceğine ve kendi karar verme yetkisine sahip çıkmıştır. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki, şehitlerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Şehitlerimizin aziz hatıraları ve kanlarıyla kutsadığı bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde en büyük gücümüzün milletimizin birliği, dirliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunun bilinciyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. "Türk Milleti asla yenilmeyecek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti asla yıkılmayacaktır" diye konuştu.

"Millet yenilmez, Türkiye geçilmez"

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ise konuşmasında, "Milletimizin iradesine karşı kökü dışarıda, üzerinde giydiği üniformanın anlamını anlamaktan uzak olan hainler köprüleri, yolları doldurmuştu. Büyük Türk milleti bu planı bozarak, hiç kimsenin egemenliği altına girmeyeceğini Türkiye ve tüm dünyaya ispat etti. Bu zafer şehit ve gazilerin cesareti, gazi milletimizin iradesiyle elde edildi. Büyük Türk milleti nereden gelirse gelsin kalkışmaları ortadan kaldıracak güç, irade ve imana sahiptir. Tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Vatan uğrunda aldıkları yaraları İstiklal Madalyası gibi onurlu bir nişanla taşıyan gazilerimize şükran borçluyuz. Millet yenilmez Türkiye geçilmez" dedi.

"Şiirler okunup mehter gösterisi yapıldı"

Konuşmaların ardından tören alanında Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Öğrenciler, günün anlam ve önemine ilişkin olarak hazırladıkları şiir ve kompozisyonları seslendirdi. Duygu dolu anlara sahne olan programda Alanya Belediyesi Mehter Takımı da performanslarını sergiledi. Anma töreni, Alanya Müftülüğü'nün ilahi seslendirmeleriyle devam etti.

Vatandaşlar geç saatlere kadar demokrasi nöbeti tutarken 00.13'te eş zamanlı olarak tüm camilerden sela okundu. - ANTALYA

Alanya tek yürek oldu, meydanları doldurdu
Alanya tek yürek oldu, meydanları doldurdu
Alanya tek yürek oldu, meydanları doldurdu
Alanya tek yürek oldu, meydanları doldurdu
Alanya tek yürek oldu, meydanları doldurdu
Alanya tek yürek oldu, meydanları doldurdu

15 Temmuz, Alanya, Şehit, Darbe, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Alanya tek yürek oldu, meydanları doldurdu - Son Dakika


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