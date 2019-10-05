Son Dakika Haberleri: Alanya Triatlon'da 50 ülkeden bin sporcu ter döküyor
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Alanya Triatlon'da 50 ülkeden bin sporcu ter döküyor

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 29. düzenlenen ve 2 sürecek olan triatlon yarışları yaş grupları aquatlon yarışlarıyla başladı.

Alanya Triatlon'da 50 ülkeden bin sporcu ter döküyor, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 29. düzenlenen ve 2 sürecek olan triatlon yarışları yaş grupları aquatlon yarışlarıyla başladı.


Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 29. düzenlenen Alanya Triatlona 50 ülkeden bin sporcunun ter döktüğü yarışlar yaş grupları yarışlarıyla saat 07.30'da Galipdere Plajında başladı. Gün boyu süren organizasyon Aquatlon yarışlarıyla devam etti. Bu yıl 6 organizasyonu içinde barındıran ve tüm yaş gruplarından kategorilerin olduğu Alanya Triatlon 2019 yarışları 2 gün boyunca devam edecek. Yarışlarda Yıldızlar Kupası, Elitler Kupası, Paratriatlon Yarışı, Türkiye Yaş Grupları Kupası, Türkiye Minikler Kupası, Gençler Kupası'ndan oluşan 6 organizasyonların her birinde yüzlerce sporcu ter dökecek. Yarışmaların tamamlanmasının ardından saat 20.00'da düzenlenecek ödül töreninde gün boyu dereceye giren sporcular ödüllendirilecek. Yarışlar yarın saat 08.00'da paratriatlon yarışlarıyla başlayarak gün boyunca devam edecek. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:44 Kaynak: İHA
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