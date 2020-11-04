Alanya Ultra Trail, 2021 yılında yapılacak

Alanya Ultra Trail, 3 Nisan 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Sporculara Tarihi Kızıl Kule, Damlataş Mağarası, muz bahçeleri, Alanya Kalesi ve Toroslar gibi Akdeniz'in simge noktalarında koşma imkanı sunan Merrell Alanya Ultra Trail, katılımcılara dört farklı yarış seçeneği de sunacak.

76 km mesafeli Merrell Alanya Ultra Trail, 48 km mesafeli Taurus Mountain Marathon, 28 km mesafeli Keykubat Mountain Run ve 17 km mesafeli Alaiye Short Trail'in kayıtları da başladı.

Merrell Alanya Ultra-Trail 3 Nisan 2021 Cumartesi günü 06.30'da Kızıl Kule'de start alacak.

(İHA)