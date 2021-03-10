Merrell Alanya Ultra Trail'in tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

Merrell Alanya Ultra Trail'in tanıtım toplantısı yapıldı

10.03.2021 15:21

"Yörüklerin izinde Torosların zirvesine" sloganıyla yapılacak patika koşusu 'Merrell Alanya Ultra Trail'in tanıtım toplantısı Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi.

"Yörüklerin izinde Torosların zirvesine" sloganıyla yapılacak patika koşusu 'Merrell Alanya Ultra Trail'in tanıtım toplantısı Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi.

Merrell'in isim sponsorluğundaki yarış 3 Nisan 2021 Cumartesi günü koşulacak.

Bir restoranda yapılan toplantıya Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nazif Emre Kıldırıgıcı, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Merrell Alanya Ultra Trail Yarış Direktörü Ahmet Arslan, Argeus Travel & Events'ın sahibi Aydın Ayhan Güney ve Merrell Türkiye ve Olgar Genel Müdürü Barış Andırınlı katıldı.

Kaymakam Ürkmezer, konuşmasında Merrell Alanya Ultra Trail'in, kısa süre içerisinde kentin en önemli etkinliklerinden biri haline geldiğini kaydetti. Organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden Ürkmezer, "Alanya, 30 binin üzerinde yerleşik yabancının yaşadığı bir şehir. Bu kadar insanın bu kentte yaşaması Alanya'yı uluslararası kimliğine bir katkıda bulunuyor. Alanya'da insanların barış içinde ve huzur içinde yaşadığı bir şehir. Burada da bizler katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu. Amacımız da bu tür katkı sağlayacak organizasyonların hepsinin Alanya'da gerçekleşmesini sağlamak. Bizler yöneticiler olarak bu tür faaliyetlere destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Yarışın direktörü Arslan ise organizasyonun sahiplenilmesinin kendisi için mutlu olduğunu belirtti. Organizasyonun patika koşusunun zorlukları ile kültürel ve tarihi motifleri bünyesinde barındırdığını anlatan Arslan, "Yörüklerin İzinde, Torosların Zirvesine' uzanan yarışımızda, sporcular gerçekten yörüklerin yaşam tarzları ile ultra maratoncuların yaşam felsefesi arasında bağ kuruyor. Ayrıca yarışçılar, parkur boyunca dört mevsimi de bir arada yaşayabiliyor. Sahip olduğu kültürel bağlar, bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri ile ilk günden bu yana hedeflediğimiz uluslararası önemli bir organizasyon olma hedefine ulaşacağımızdan eminim." diye konuştu.

Argeus Travel & Events'ın sahibi Aydın Ayhan Güney ise yarışçılara dört farklı seçenek sunacaklarını belirtti. Her katılımcının kendi seviyesi ve koşu tarzına uygun bir yarış türü bulabileceğini dile getiren Güney, "Normalleşme kuralları doğrultusunda yüzlerce katılımcı yarışta yer alacak. Koşuya gönül veren herkesi, 19 Mart 2021 Cuma gününe kadar kayıt olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Merrell Türkiye ve Olgar Genel Müdürü Barış Andırınlı 2021 yılını, markaları için patika koşusu yılı olarak gördüklerini belirtti. Bu branşı büyütmek için çok önemli çalışmalar gerçekleştireceklerini dile getiren Andırınlı, "Alanya Ultra Trail'in, markamızın bir parçası olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Patika koşusu alanında 40 yıla varan uzmanlığımız ile ilk kez isim sponsoru olduğumuz yarışa değer katacağımıza inanıyoruz." açıklamasını yaptı.

3 Nisan'da yapılacak Merrell Alanya Ultra Trail 2021'de 76 kilometre mesafeli Merrell Alanya Ultra Trail, 48 kilometre mesafeli Taurus Mountain Marathon, 28 kilometre mesafeli Keykubat Mountain Run ve 17 kilometre mesafeli Alaiye Short Trail etapları olacak.

Her seviyeden atlete farklı seçenek sunacak organizasyonda Vanessa Gebhardt, Denisa

Dragomir, Lina El Kott, Sanna El Kott, Hector Haines, Oihana Azkorbebeitia ve Georgia Tindley gibi elit atletler de yarışacak.

Merrell Alanya Ultra Trail'in tanıtım toplantısı yapıldı
Merrell Alanya Ultra Trail'in tanıtım toplantısı yapıldı
Merrell Alanya Ultra Trail'in tanıtım toplantısı yapıldı
Merrell Alanya Ultra Trail'in tanıtım toplantısı yapıldı
Merrell Alanya Ultra Trail'in tanıtım toplantısı yapıldı
Merrell Alanya Ultra Trail'in tanıtım toplantısı yapıldı
Merrell Alanya Ultra Trail'in tanıtım toplantısı yapıldı

Cumartesi, Hisarcık, Alanya, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Merrell Alanya Ultra Trail'in tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika Spor


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