Alanya ve Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya ve Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Alanya ve Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde polis tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alanya ve Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde polis tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve Alanya ve Manavgat'ta ikamet eden 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri, H.Y., E.Ç., M.G. ve E.D. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 19 gram metamfetamin, 5.22 gram esrar, 2.60 gram eroin ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında 2 şüphelinin hükümlü olduğu ortaya çıkarken, 17 şahsın hakkında da uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA

Manavgat, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:49 Kaynak: İHA
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