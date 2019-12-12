Alanya'ya bir günde iki lüks gemiyle 2 bin turist geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alanya'ya bir günde iki lüks gemiyle 2 bin turist geldi - Son Dakika

Alanya'ya bir günde iki lüks gemiyle 2 bin turist geldi

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesine gelen çoğunluğu Alman ve İngiliz turistleri taşıyan 2 kruvaziyer, yağışlı havaya rağmen demir attı.

Alanya'ya bir günde iki lüks gemiyle 2 bin turist geldi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesine gelen çoğunluğu Alman ve İngiliz turistleri taşıyan 2 kruvaziyer, yağışlı havaya rağmen demir attı. Her iki gemiyle ilçeye toplam bin 852 yolcu ve bin 31 mürettebatı geldi.


Yağışlı havaya rağmen Alanya Limanı'na ilk olarak sabah saatlerinde Kıbrıs'ın Limasol şehrinden çıkan Malta bandıralı 'Merella Dream' adlı kruvaziyeri demir attı. İlçeye 6. kez gelen 605 personeli bulunan gemiden çoğunluğu İngiliz olan bin 454 turist karaya ayak bastı.


İkinci gemi Rodos Adası'ndan geldi


Bu geminin ardından Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan demir alan Bahama bandıralı 'Amera' isimli kruvaziyer 426 mürettebatı ve çoğunluğu Alman olan 398 yolcusuyla Alanya Limanı'na demirledi. Gemiden inen turistler yağmur yağışı etkili olmasından dolayı bazı şemsiyelerle ilerledi. Turistlerin bazıları alışveriş için şehir merkezine giderken bazıları da limanda bekleyen otobüslerle tarihi yerleri gezmek için tura çıktı. Her iki gemi saat akşam saatlerinde Alanya'dan ayrılmak üzere demir alacak. Merella Dream Marmaris'e Amera ise Kıbrıs'ın Limasol şehrine harekete edecek. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:52 Kaynak: İHA
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