Alanya'ya Eğitim Külliyesi Yapılacak

İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
, ağabeyi Hasan Uysal
ve ailesi tarafından Antalya
'nın Alanya
ilçesinde içinde ortaokul, lise, yurt ve mescidin bulunacağı eğitim külliyesi yaptırılacak.
Vali Münir Karaloğlu
, eğitim külliyesi için Valilikte düzenlenen protokol töreninde, Mevlüt Uysal'ın bir hayırsever olarak kentte bulunduğunu söyledi.
Uysal ve ailesinin Alanyalı olduğunu dile getiren Karaloğlu, "Başkanımız, ağabeyi ve aile büyükleri, Çıplaklı Mahallesi
'ne 24 derslikli imam hatip ortaokulu, 24 derslikli imam hatip lisesi, 120 öğrenci kapasiteli yurt ve mahalle sakinlerinin de istifade edebileceği bir mescit yaptıracak. Güzel bir proje olacak." dedi.
Eğitim külliyesinin 10 dönümlük araziye kurulacağını belirten Karaloğlu, Antalya Büyükşehir ile Alanya belediyelerinin imar uygulamalarıyla hazineye ait arazinin, okul yapılabilecek düzeye getirildiğini kaydetti.
Çıplaklı Mahallesi'nin tarihi bir özelliğinin de bulunduğunu ifade eden Karaloğlu, Alaaddin Keykubat
Alanya'yı fethettiğinde ilk karargahını buraya kurduğunu söyledi.
Mevlüt Uysal da doğup büyüdükleri Çıplaklı'ya bugüne kadar yaptıkları hizmeti sürdüreceklerini dile getirdi.
Önceleri köy olan, daha sonra belde ve büyükşehir yasasıyla mahalle unvanına kavuşan Çıplaklı'da ağabeyi Hasan Uysal'ın yıllarca muhtar ve belediye başkanı olarak görev yaptığını anlatan Uysal, "Öğrenciyken köyümüzde okulumuz yoktu, Alanya'ya gidiyorduk. Güzel bir hizmet etmek istedik, okul yaptırmayı düşündük, Valimiz 'Külliye olsun' deyince, eğitim külliyesi yaptırmaya karar verdik. Güzel bir eser olsun istiyoruz." diye konuştu.
Daha sonra, Vali Karaloğlu
, Mevlüt Uysal, ağabeyi Hasan Uysal ve Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan
arasında protokol imzalandı.